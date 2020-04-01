Светлые шаблоны для DLE

CrazyArts выпустил красивый шаблон на аниме тематику. Его сильная сторона это полная адаптивность. Работает без ошибок на смартфонах, планшетах, компьютерах и смарт телевизорах. На главной странице расположен квадратный красивый слайдер. Под слайдером минималистичное меню с выпадающим списком. Читабельность отличная, так как шрифт белый на темно-сером фоне.
Шаблон: Кино / Dle 14.1 / Светлый
Современный кино шаблон KinoZord с использованием адаптивной верстки и темно-белого дизайна. На его базе можно создать красивый кинопортал с расширенным функционалом. Отличается высокой скоростью загрузки, проверка по Google выдаёт 93 балла. На главной странице на всю ширину расположена вертикальная шапка в виде картинки.
Шаблон: Кино / Dle 14.1 / Светлый
Доступен для скачивания один из самых мощных музыкальных скриптов Mp3OraXtr для создания музыкального проекта на DLE 14.1. Работает через соединение с iTunes, Last.fm и Youtube API. Как утверждают разработчики скрипта, такой подход позволяет выдавать пользователям наиболее корректные результаты поиска, аналогов не существует.
Шаблон: Музыкальный / Dle 14.1 / Светлый
Новый музыкальный шаблон MusicTop для DLE с адаптивной версткой. Чистый код создан на основе flexbox. Не используется тяжелый Bootstrap.
Шаблон: Музыкальный / Dle 14.1 / Светлый
Адаптивный дизайн для DLE в блоговом стиле FDLE. Полностью адаптивен, а значит корректно отображается на смартфоне и экране персонального компьютера.
Шаблон: Блоговый / Dle 14.1 / Светлый
Разработчик kosta683 выпустил минималистичный кино шаблон для DLE. Рекомендует создавать на нём сайты с мультфильмами и фильмами.
Шаблон: Адаптивный / Кино / Dle 14.0 / Светлый
Универсальный шаблон для DLE подходящий практически под любую тематику. Цветовая гамма светлая, фон серый и шапка тёмно-серая, акценты сделанные тёмно-зелёным цветом.
Шаблон: Адаптивный / Варезный / Dle 14.0 / Светлый
Светлый шаблон Bootos создан в плоском дизайне с максимальным минимализмом внешнего вида.
Шаблон: Адаптивный / Dle 14.0 / Светлый
Светлый кино шаблон для DLE с необходимой функциональностью в 2020 году. Структура главной страницы трехколоночная. Для улучшения поведенческих факторов поисковая строка добавлено в шапку сайта, хорошо выделена, на сером фоне поиск белый.
Шаблон: Кино / Dle 14.0 / Светлый
Адаптивный строительный шаблон для DLE - Build Industy. Создан с учетом всех требований современного SEO, а также адаптивной верстки с применением Html5/Css3.
Шаблон: Адаптивный / Другой / Dle 14.0 / Светлый