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Светлые шаблоны для DLE

Независимо от тематического направления сайта, светлые шаблоны DLE популярны в большинстве случаев. Это было доказано независимыми маркетинговыми исследованиями последних лет, и утверждение касается сайтов и на иных CMS. Светлые тона позволяют пользователю не только чувствовать себя комфортно при серфинге, но и дают ему возможность увидеть все разделы меню, которые доступны. Анализ поведенческих факторов показал, что именно так можно максимально задержать посетителя на сайт. Но, конечно, при условии грамотной верстки и отличного контента. Если вы решили скачать светлый шаблон DLE, вы делаете верный выбор. Так, вы сможете добиться максимального эффекта от сайта, независимо от того, откуда идет на него большинство трафика – с персональных компьютеров или с мобильных устройств. А это самый настоящий путь к достижению успеха для ресурса любого типа и любой тематики.

Anilo

CrazyArts выпустил красивый шаблон на аниме тематику. Его сильная сторона это полная адаптивность. Работает без ошибок на смартфонах, планшетах, компьютерах и смарт телевизорах. На главной странице расположен квадратный красивый слайдер. Под слайдером минималистичное меню с выпадающим списком. Читабельность отличная, так как шрифт белый на темно-сером фоне.

Шаблон: Кино / Dle 14.1 / Светлый

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Kino zord (платный)

Современный кино шаблон KinoZord с использованием адаптивной верстки и темно-белого дизайна. На его базе можно создать красивый кинопортал с расширенным функционалом. Отличается высокой скоростью загрузки, проверка по Google выдаёт 93 балла. На главной странице на всю ширину расположена вертикальная шапка в виде картинки.

Шаблон: Кино / Dle 14.1 / Светлый

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Mp3OraXtr v2.5.4 nulled + плагин Iframe API buttons v1.2

Доступен для скачивания один из самых мощных музыкальных скриптов Mp3OraXtr для создания музыкального проекта на DLE 14.1. Работает через соединение с iTunes, Last.fm и Youtube API. Как утверждают разработчики скрипта, такой подход позволяет выдавать пользователям наиболее корректные результаты поиска, аналогов не существует.

Шаблон: Музыкальный / Dle 14.1 / Светлый

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Musictop (платный)

Новый музыкальный шаблон MusicTop для DLE с адаптивной версткой. Чистый код создан на основе flexbox. Не используется тяжелый Bootstrap.

Шаблон: Музыкальный / Dle 14.1 / Светлый

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Fdle

Адаптивный дизайн для DLE в блоговом стиле FDLE. Полностью адаптивен, а значит корректно отображается на смартфоне и экране персонального компьютера.

Шаблон: Блоговый / Dle 14.1 / Светлый

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MultikBox

Разработчик kosta683 выпустил минималистичный кино шаблон для DLE. Рекомендует создавать на нём сайты с мультфильмами и фильмами.

Шаблон: Адаптивный / Кино / Dle 14.0 / Светлый

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Mirshablonov

Универсальный шаблон для DLE подходящий практически под любую тематику. Цветовая гамма светлая, фон серый и шапка тёмно-серая, акценты сделанные тёмно-зелёным цветом.

Шаблон: Адаптивный / Варезный / Dle 14.0 / Светлый

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Bootos

Светлый шаблон Bootos создан в плоском дизайне с максимальным минимализмом внешнего вида.

Шаблон: Адаптивный / Dle 14.0 / Светлый

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Kino-tracker

Светлый кино шаблон для DLE с необходимой функциональностью в 2020 году. Структура главной страницы трехколоночная. Для улучшения поведенческих факторов поисковая строка добавлено в шапку сайта, хорошо выделена, на сером фоне поиск белый.

Шаблон: Кино / Dle 14.0 / Светлый

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Build industy

Адаптивный строительный шаблон для DLE - Build Industy. Создан с учетом всех требований современного SEO, а также адаптивной верстки с применением Html5/Css3.

Шаблон: Адаптивный / Другой / Dle 14.0 / Светлый

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