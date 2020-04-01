Светлые шаблоны для DLE

Независимо от тематического направления сайта, светлые шаблоны DLE популярны в большинстве случаев. Это было доказано независимыми маркетинговыми исследованиями последних лет, и утверждение касается сайтов и на иных CMS. Светлые тона позволяют пользователю не только чувствовать себя комфортно при серфинге, но и дают ему возможность увидеть все разделы меню, которые доступны. Анализ поведенческих факторов показал, что именно так можно максимально задержать посетителя на сайт. Но, конечно, при условии грамотной верстки и отличного контента. Если вы решили скачать светлый шаблон DLE, вы делаете верный выбор. Так, вы сможете добиться максимального эффекта от сайта, независимо от того, откуда идет на него большинство трафика – с персональных компьютеров или с мобильных устройств. А это самый настоящий путь к достижению успеха для ресурса любого типа и любой тематики.