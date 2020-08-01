DLE nulled и его шаблоны бесплатно

DataLife Engine давно уже является не только новостным движком, но все же одним из лучших из них. Мощные системы настроек, антивирус, различные настройки публикаций, публикация по крону, полнейшая настройка групп пользователей, работа с MySQL, включая поддержку расширения MySQLi, использование AJAX для снижения нагрузки на веб-сервер, уменьшение сложности шаблонного администрирования, генерация метатегов, удобная общая статистика, качественная поддержка ЧПУ, редактирования новостей и остальные плюсы этого движка, опережают на несколько шагов своих конкурентов. И это далеко не все функции DLE. Она поддерживает несколько языков. Можно настроить рейтинг новостных данных. Вывести самые популярные статьи в блоках. Что же касается групп юзеров, то их число совершенно не ограничено. DLE - выдерживает практически любые нагрузки, и поэтому может легко работать даже с самыми посещаемыми проектами, не создавая при этом сильной нагрузки на сервер. Все это стало возможным, благодаря точнейшей и отработанной структуре ядра, сводящей к минимуму требования к ресурсам сервера. Преимущества этой системы сможет оценить как начинающий пользователь, так и самый продвинутый веб-мастер. Полная смена дизайна в DataLife Engine осуществляется всего лишь одним нажатием. А наш сайт с большим удовольствием предлагает Вам сотни шаблонов на ваш выбор под эту CMS. На DLEpavilion.com шаблоны можно сортировать по цветам, по типам, по версиям CMS, и вообще как захотите.Мы предлагаем скачать их по прямой ссылке, без регистрации и с полным предпросмотром.