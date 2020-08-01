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DLE nulled и его шаблоны бесплатно

DataLife Engine давно уже является не только новостным движком, но все же одним из лучших из них. Мощные системы настроек, антивирус, различные настройки публикаций, публикация по крону, полнейшая настройка групп пользователей, работа с MySQL, включая поддержку расширения MySQLi, использование AJAX для снижения нагрузки на веб-сервер, уменьшение сложности шаблонного администрирования, генерация метатегов, удобная общая статистика, качественная поддержка ЧПУ, редактирования новостей и остальные плюсы этого движка, опережают на несколько шагов своих конкурентов. И это далеко не все функции DLE. Она поддерживает несколько языков. Можно настроить рейтинг новостных данных. Вывести самые популярные статьи в блоках. Что же касается групп юзеров, то их число совершенно не ограничено. DLE - выдерживает практически любые нагрузки, и поэтому может легко работать даже с самыми посещаемыми проектами, не создавая при этом сильной нагрузки на сервер. Все это стало возможным, благодаря точнейшей и отработанной структуре ядра, сводящей к минимуму требования к ресурсам сервера. Преимущества этой системы сможет оценить как начинающий пользователь, так и самый продвинутый веб-мастер. Полная смена дизайна в DataLife Engine осуществляется всего лишь одним нажатием. А наш сайт с большим удовольствием предлагает Вам сотни шаблонов на ваш выбор под эту CMS. На DLEpavilion.com шаблоны можно сортировать по цветам, по типам, по версиям CMS, и вообще как захотите.
Мы предлагаем скачать их по прямой ссылке, без регистрации и с полным предпросмотром.

Nulled DLE 14.1

dle 14.1Системе DataLife Engine в 2020 году исполнилось 16 лет. С тех пор свет увидело немало версий, каждая из которых являлась улучшенным дополнением предыдущей. В настоящее время она уверенно занимает место в десятке лучших среди движков, предназначенных специально для управления контентом. Очень многие вебмастера стремятся скачать бесплатно DLE 14.1 nulled, в том числе и по рекомендации кого-то из своих коллег. Что нового в этой версии мы расскажем в полной новости.

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Anilo

CrazyArts выпустил красивый шаблон на аниме тематику. Его сильная сторона это полная адаптивность. Работает без ошибок на смартфонах, планшетах, компьютерах и смарт телевизорах. На главной странице расположен квадратный красивый слайдер. Под слайдером минималистичное меню с выпадающим списком. Читабельность отличная, так как шрифт белый на темно-сером фоне.

Шаблон: Кино / Dle 14.1 / Светлый

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FXML DLE для ForkPlayer

Модуль FXML  позволяет корректно открывать сайты в приложении ForkPlayer. Это популярная программа для Smart tv, активных устройств более 1 миллиона. Скачать FXML DLE для ForkPlayer для DLE 14.1 можно по прямой ссылке в полной новости. 

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Kinolove

Новый кино шаблон Kinolove с адаптивной версткой. Уникальности придают всплывающие окна, которые можно настроить под конкретный сайт. В них можно выводить рекламные сообщения, информации о подписках и прочее. Для парсинга данных с Кинопоиска используется JS Script. Его особенность в мгновенной работе. Таким образом данные по рейтингам актуальны всегда.

Шаблон: Кино / Dle 14.1 / Тёмный

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AMTS-tcse

Advanced Mobile Templates Switch (AMTS-tcse) это автоматический переключатель мобильных шаблонов. Его основная задача, при обнаружении пользователя  посещающих ресурс со смартфона  выдать ему правильную мобильную версию

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Softstorage

Классический шаблон для установки на варез и новостных сайтах. Это универсальная 2-колоночная структура. Автором оставлено место под рекламный баннер. Особое внимание уделено скорости загрузки, она очень высока, выше 96 очков. Для уникализации и правки под себя в архиве есть psd макет.

Шаблон: Новостной / Dle 14.1 / Синий

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Комментарии в кратком содержании

Данный модуль позволяет выводить комментарии пользователей в краткой новости. Процесс установки не вызывает сложности даже у новичков. Так как она полностью автоматическая и осуществляется штатными средствами DLE. 

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Play apk

Шаблон Play APK это максимальный функционал и красивый внешний вид. Общая цветовая гамма светлая, с множеством зеленых элементов. Главная страница портала состоит из двух колонок. В левой части выводится блок с популярными играми и приложениями. В правой по четыре в ряд последнее файлы добавленные на ресурс.

Шаблон: Другой / Dle 14.1 / Зелёный

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Adblock детектор

Простой и эффективный детектор установленного блокировщика рекламы в браузере пользователя. Как только данный модуль обнаруживает активный блокировщик рекламы, в модальном окне уведомит его об этом.

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Androidus fresh

Качественный и полностью адаптивный шаблон Androidus Fresh. Общая цветовая гамма светлая, для акцентирования внимания используются ярко-синий и зелёные цвета. Структура будущего Android с сайта будет 3-колоночной. Все они визуально и логично отделены друг от друга и при этом дополнительно подразделяются на игры и приложения.

Шаблон: Адаптивный / Другой / Dle 14.1 / Синий

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