DLE nulled и его шаблоны бесплатно

CrazyArts выпустил красивый шаблон на аниме тематику. Его сильная сторона это полная адаптивность. Работает без ошибок на смартфонах, планшетах, компьютерах и смарт телевизорах. На главной странице расположен квадратный красивый слайдер. Под слайдером минималистичное меню с выпадающим списком. Читабельность отличная, так как шрифт белый на темно-сером фоне.
Шаблон: Кино / Dle 14.1 / Светлый
Модуль FXML позволяет корректно открывать сайты в приложении ForkPlayer. Это популярная программа для Smart tv, активных устройств более 1 миллиона. Скачать FXML DLE для ForkPlayer для DLE 14.1 можно по прямой ссылке в полной новости.
Новый кино шаблон Kinolove с адаптивной версткой. Уникальности придают всплывающие окна, которые можно настроить под конкретный сайт. В них можно выводить рекламные сообщения, информации о подписках и прочее. Для парсинга данных с Кинопоиска используется JS Script. Его особенность в мгновенной работе. Таким образом данные по рейтингам актуальны всегда.
Шаблон: Кино / Dle 14.1 / Тёмный
Advanced Mobile Templates Switch (AMTS-tcse) это автоматический переключатель мобильных шаблонов. Его основная задача, при обнаружении пользователя посещающих ресурс со смартфона выдать ему правильную мобильную версию
Классический шаблон для установки на варез и новостных сайтах. Это универсальная 2-колоночная структура. Автором оставлено место под рекламный баннер. Особое внимание уделено скорости загрузки, она очень высока, выше 96 очков. Для уникализации и правки под себя в архиве есть psd макет.
Шаблон: Новостной / Dle 14.1 / Синий
Данный модуль позволяет выводить комментарии пользователей в краткой новости. Процесс установки не вызывает сложности даже у новичков. Так как она полностью автоматическая и осуществляется штатными средствами DLE.
Шаблон Play APK это максимальный функционал и красивый внешний вид. Общая цветовая гамма светлая, с множеством зеленых элементов. Главная страница портала состоит из двух колонок. В левой части выводится блок с популярными играми и приложениями. В правой по четыре в ряд последнее файлы добавленные на ресурс.
Шаблон: Другой / Dle 14.1 / Зелёный
Простой и эффективный детектор установленного блокировщика рекламы в браузере пользователя. Как только данный модуль обнаруживает активный блокировщик рекламы, в модальном окне уведомит его об этом.
Качественный и полностью адаптивный шаблон Androidus Fresh. Общая цветовая гамма светлая, для акцентирования внимания используются ярко-синий и зелёные цвета. Структура будущего Android с сайта будет 3-колоночной. Все они визуально и логично отделены друг от друга и при этом дополнительно подразделяются на игры и приложения.
Шаблон: Адаптивный / Другой / Dle 14.1 / Синий